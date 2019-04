Cientos de cargos electos se unen en apoyo a Forcadell y por la independencia antes de su declaración ante el TSJC

Han asistido, además, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente Oriol Junqueras, los expresidentes del Parlament Joan Rigol y Ernest Benach, el expresidente catalán Artur Mas y los líderes de las entidades soberanistas Jordi Cuixart (Òmnium Cultural), Jordi Sànchez (ANC) y Neus Lloveras (AMI).

Tras la concentración, Forcadell y los cargos electos han salido juntos en comitiva hacia la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por el paseo dels Til·lers, entre gritos y proclamas a favor de la independencia.

En la comitiva también ha destacado la presencia del primer teniente de alcaldes de Barcelona, Gerardo Pisarello, además de diputados de la CUP como Gabriela Serra, el líder de JxSí en la Cámara, Jordi Turull, y el de SíQueEsPot, Lluís Rabell.

La comitiva ha avanzado por el paseo dels Til·lers del Parc de la Ciutadella, donde ha hecho un parón en el camino para fotografiarse con una letras de tamaño gigante con el lema 'Democracia'.

La mayoría de alcaldes que han asistido a la concentración --Joan Ramon Casals de Molins de Rei y Dionís Guiteras del Moià, entre otros--, han acudido con la varas de mando, que han exhibido para reivindicar que el poder municipal está con la presidenta.

En la confluencia del paseo dels Til·lers con el de Pujades, el presidente de la Generalitat ha abandonado la comitiva junto con su equipo de seguridad, y es que el Govern ya había advertido de que no se manifestaría ante el tribunal.

Según han explicado fuentes del Govern, Puigdemont no la acompañado hasta la puerta del TSJC para seguir el criterio que siguió el expresidente cuando el entonces presidente Artur Mas no acompañó hasta el mismo lugar a la exvicepresidenta Joana Ortega ni la exconxellera Irene Rigau --Mas sólo acompañó hasta la puerta al exportavoz del Govern Francesc Homs, porque entonces ya no era presidente--.

Los soberanistas han dado una imagen de unidad tras una semana marcada por los desencuentros de JxSí y la CUP después de que los anticapitalistas quemaron fotos del Rey y evidenciaran una estrategia de 'desobediencia' que no comparte el Govern.

Fuera de la comitiva, entre los ciudadanos que han acudido a la sede del tribunal, ha destacado la presencia de dos miembros destacados de la CUP, los exdiputados David Fernàndez y Antonio Baños, y de un Papá Noel con una 'estelada'.

Entre pancartas de 'Ni un paso atrás', 'Estamos con vosotros' y 'En defensa de la democracia', los miembros de la comitiva han recibido el aplauso de los ciudadanos que han acudido a la sede del tribunal también para apoyar a la presidenta.