Cientos de alumnos de toda España arrancan el curso escolar en barracones

El colegio 'Diego Muñoz Torrero' de Valdemoro todavía no se ha acabado de construir desde 2011 y sus casi 500 alumnos ven como sólo tienen aulas. Los padres y madres denuncian carencia. Conchi Olmedo, madre de un alumno afirma que "no hay gimnasio, no hay pistas deportivas, no hay patio..."



Por no haber no hay ni comedor propiamente dicho. Desde la Consejería dicen que está previsto que se pueda utilizar a finales del primer trimestre y que la ampliación del colegio se hará según las necesidades de la escolarización. Necesidades que consideran, desde la asociación de padres y madres, ya han llegado.



En el colegio 'Isabel Rodríguez de Mairena' de Alcor, Sevilla, les pasa algo parecido. Con las obras paralizadas desde hace nueve años sus 250 alumnos estudian en barracones que a medida que se incrementan quitan espacio a las zonas comunes.



A punto de comenzar el curso escolar las carencias no solo son de infraestructuras. Miles de familias siguen teniendo problemas para dotar a los niños de lo necesario para empezar el cole. Por eso, asociaciones y ONG, recogen material escolar que ayudarán a reducir esos más de 800 euros que cuesta la puesta a punto. Elena Alcarillo, voluntaria de la 'Cruz Roja' sostiene que "por poco que sea, cualquier cosa es bienvenida".



Porque cada gesto puede contribuir a que la educación de muchos niños sea algo más digna.