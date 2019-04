Chacón, sobre su renuncia a encabezar la lista del PSOE en Cataluña: "Son motivos políticos"

La que fuera cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, Carme Chacón, ha alegado "motivos políticos" en su decisión de no optar a las primarias para repetir en ese puesto en los comicios del 26 de junio. La exministra no ha querido revelar esos motivos amparándose en que "no son relevantes", pero ha asegurado que seguirá haciendo política.

Así lo ha explicado Chacón en una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que ha subrayado que está a disposición de sus compañeros para la próxima campaña electoral y que seguirá como secretaria de Relaciones Internacionales en la Ejecutiva del PSOE donde, ha indicado, ha trabajado "muy a gusto".

La que fuera ministra de José Luis Rodríguez Zapatero tomó la decisión de no continuar en el Congreso hace un mes y así se lo comunicó al expresidente del Gobierno al que, ha dicho, se siente "políticamente muy vinculada". Un día antes de hacer público el anuncio se lo dijo al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y al líder del PSOE, Pedro Sánchez.