Chacón: "Dejo el escaño pero sigo en la política"

La exministra y exaspirante a liderar el PSOE Carme Chacón, ha afirmado que deja su escaño "pero no la política" y se ha mostrado convencida de que el "proceso" de renovación que ella tenía para el partido "sigue vigente".



"Yo tenía un proyecto de renovación generacional y política que presenté al PSOE hace un año y medio. Estoy convencida de que ese proyecto de renovación política y generacional sigue vigente y no sólo para el socialismo español sino que se hace extensivo a todo el sistema de partidos", ha declarado.



Chacón ha añadido que su "intención es que ese proceso de renovación se pueda abrir cuanto antes" y contribuir a él "muy activamente" desde donde sus compañeros decidan que debe estar.



La exministra ha reconocido que no comparte el calendario de la actual dirección del PSOE -que pasa por no convocar las primarias hasta despyés de las elecciones europeas al menos-. "Me voy con billete de ida y con billete de vuelta", ha afirmado, dejando claro que dentro de un año estará de vuelta en España.



La exministra entrega su acta de diputada por Barcelona tras aceptar una oferta como profesora de sistemas políticos en la Universidad de Miami Dade (Florida, Estados Unidos) en el curso 2013-2014.