Cientos de personas se han manifestado en Bilbao a favor de la independencia del pueblo vasco

Con motivo de la celebración del Día de la Constitución, miles de personas han participado en la manifestación convocada por EH Bildu en Bilbao a favor de la independencia del pueblo vasco.

"Vamos a meter gol al Estado español demostrándole que hay fuerza y determinación suficiente en este pueblo para llevar adelante nuestros derechos y la soberanía que nos corresponde", ha afirmado el presidente de Sortu y portavoz de EH Bildu, Hasier Arraiz.

Arraiz ha portado la pancarta de cabeza de la manifestación, con el lema 'Bildu independentziara' (Súmate a la independencia), junto a otros dirigentes que componen la coalición y candidatos electorales como Sabino Cuadra, Onintza Enbeitia, Marian Beitialarrangoitia y Pablo Gorostiaga.

En referencia a la Constitución, Arraiz ha afirmado que "hace 40 años" se dijo que se presentaba "la gran oportunidad para el cambio democrático en el Estado español", pero "no fue cierto", sino "única y exclusivamente una reforma del régimen franquista que no reconoció a Euskal Herria como nación".

"Ahora nos plantean solo una reforma constitucional, de aquella Constitución que escribieron para atar y amordazar al pueblo vasco, y les decimos que la volvemos a rechazar y emprendemos nuestro propio camino", ha agregado.

La manifestación ha partido de la plaza Moyúa, integrada por miles de personas, muchas de las cuales portaban banderas de EH Bildu de colores rojo, verde y morado, y también se apreciaba alguna estelada catalana y una enseña de Galicia.

Precedidos por dos furgonetas con megafonía, desde las que se lanzaban consignas y cánticos, los participantes en la marcha han recorrido la Gran Vía bilbaína coreando eslóganes a favor de la independencia y en contra de la Constitución.

El acto ha concluido en la plaza del Arriaga, donde el primer candidato de EH Bildu al Congreso por Navarra, Sabino Cuadra, ha afirmado que la Constitución y la transición española fueron una "imposición y un fraude".

Cuadra ha apostado por "soltar amarras" con el Estado español, al que, ha dicho, "la corrupción lo atraviesa por todos lados y la termita franquista tiene comidos sus vigas maestras y cimientos".

El candidato ha dicho que "el derecho a decidir pasa por Euskal Herria, Catalunya o Galicia, no por Madrid". Ha agregado que el "derecho a decidir" no es "ni un premio, ni un regalo" y ha asegurado que, "en caso de no ser reconocido", EH Bildu lo pondrá "en práctica" mediante "la desobediencia civil e institucional".

Ha hecho un llamamiento a "sumar cientos de miles de votos en torno a EH Bildu" el próximo 20D para "abrir un camino a la libertad y la independencia".