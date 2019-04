En Cataluña dan por hecho que Artur Mas convocará elecciones anticipadas

“Los otros secesionistas”, así lo ve el único periódico internacional que ha llevado la Diada en portada. Como muchos de los medios internacionales, lo relaciona con el referéndum escoces.

La televisión rusa lo calificaba como la mayor manifestación de Europa. En las televisiones también vinculan la Diana con el referéndum escoces. La imagen de miles de personas mandando un mensaje un mensaje ha dado la vuelta al mundo, pero ante la negativa del gobierno, ¿qué va a pasar?

Los periódicos catalanes creen que se va a votar, aunque no se saben qué. Y si hay elecciones, también hay diferentes opciones. Una de ellas que se presenten conjuntamente todos los partidos que promovieron la consulta.

Y esto no ha acabado aquí, dicen, por eso no ven claro el futuro del actual Govern. El caso Pujol, parece que de momento no ha frenado clamor soberanista gritando con fuerza.