Casado se resiste a mostrar sus trabajos: "Yo no tengo ni TFM ni tesis, sólo son trabajos para aprobar cuatro asignaturas"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha señalado que "ojalá" el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de explicaciones sobre su tesis doctoral como él ha dado durante cinco meses sobre su master en la Universidad Rey Juan Carlos.

Casado respondía así a los medios al ser cuestionado por el escrito que ha elevado al Tribunal Supremo (TS). "Ojalá todo el mundo de tantas explicaciones como he dado yo durante cinco meses; lo que he hecho ahora es hacer un escrito técnico de alegaciones para explicar por qué yo no he cometido ninguna irregularidad", matizó.

Además, el líder del PP ha puntualizado que el día que aparecieron las informaciones sobre la tesis de Sánchez, fue "muy respetuoso" al indicar que "esperaría a las explicaciones que él diera en sede parlamentaria porque dijo que las iba a dar".