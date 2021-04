La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha pronunciado sobre la decisión de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA) de ordenar una pausa en la vacunación con Janssen. Una decisión que llevado a la farmacéutica a suspender temporalmente la entrega de las dosis acordadas con Europa. "Estamos expectantes. En cualquier caso, la Agencia Española del Medicamento está en contacto con la Agencia Europa del Medicamento", ha explicado, indicando que España está "preparada" para recibir la vacuna cuando así se decida.

La situación se ha generado a raíz de seis casos de coágulos sanguíneos "graves y raros" en mujeres vacunadas, pero cabe señalar que en Estados Unidos son siete millones de personas las que han sido inoculadas con esta fórmula. No obstante, esto ha llevado a la compañía a no seguir con la distribución de su vacuna, con lo que este miércoles las comunidades autónomas no recibirán las primeras dosis que estaban previstas.

Para Darias, una vez la FDA se pronuncie sobre la vacuna, esta ayudará en España "sobre todo al colectivo de entre 70 y 79 años para seguir maximizando los beneficios de esta vacuna de Janssen".

Y pese a los retrasos anunciados ya por esta farmacéutica, Darias ha valorado "positivamente" la campaña de vacunación, y ha recordado que junto con la UE estamos en una estrategia compartida y "esa es una de las grandes fortalezas".

Darias responde a las críticas del PP por el plan de vacunación

Durante la sesión de control al Gobierno, la senadora del Grupo Popular, Ana Camins, ha criticado la gestión del plan de vacunación, afirmando que "a los españoles nos iría muchísimo mejor si ustedes lucharan por traer vacunas igual que lo hacen por rescatar aerolíneas chavistas". A estas palabras ha respondido con cierto enfado Darias, acusando al PP de "faltar a la verdad".

Es una estrategia asumida por todas las CCAA, y algunas colaboran más y otras colaboran menos"

Así, ha detallado que "están llegando un número de vacunas récord, más vacunas que nunca, también en Madrid aunque cierren los centros de salud los festivos". "Esta ministra buscará el consenso y no todo vale, con la vacuna no vale todo. Rectifiquen su actitud para con el Gobierno. Es una estrategia asumida por todas las CCAA, y algunas colaboran más y otras colaboran menos", ha zanjado la ministra.