Carmena propone que los universitarios ayuden a barrer Madrid

Poner a los estudiantes universitarios a limpiar las calles de Madrid, es la nueva propuesta de Manuela Carmena. "Queremos que ayuden a barrer Madrid para que sean gestores de los grandes botellones", ha afirmado la alcaldesa de Madrid.



Rita Maestre ha querido aclarar que, por el momento, es una idea que podría o no llevarse a cabo. En 'Al Rojo Vivo' ha dicho que "es una reflexión en voz alta". Esperanza Aguirre, en la escuela de tauromaquia, no ha tardado en criticar esta reflexión en voz alta: "Tiene mucha obsesión la alcaldesa por estos temas. Primero dijo que las madres y padres debían limpiar los interiores de los colegios, ahora quiere que limpien los exteriores".



Aguirre se ha atrevido a coger el capote en la escuela de tauromaquia de Madrid. Con sorna ha lanzado otro mensaje a Carmena por retirar a la escuela la subvención de 62.000 euros: "Que no desahucie a los chavales, y que sepa que la mentira tiene las patas muy cortas".



La presidenta del PP de Madrid ha avisado a la alcaldesa, Madrid es y seguirá siendo la capital mundial del toreo.