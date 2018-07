Carmena: "Los españoles hemos elegido a personas que tienen que ser capaces de dar un Gobierno"

LA ALCALDESA ABOGA POR QUE SE FORME GOBIERNO

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado que no le gustaría que "se tuvieran que repetir las elecciones" y pide a los representantes públicos que no se desvirtúen con "adjetivos y descalificaciones". No obstante, Carmena asegura no querer injerir "en la política general desde una óptica u otra".