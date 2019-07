La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha rechazado que se insulte al actual regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida, durante un foro en el que ha participado junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La conductora del acto, el primer encuentro 'Diálogos Civiles BCN & MAD', se ha referido a Martínez-Almeida como "carapolla", haciendo alusión a la sanción que recibió un joven por lucir una pegatina con este calificativo para referirse al nuevo alcalde.

Carmena le ha afeado este gesto y ha dicho que se apartaba de tales declaraciones. "Me parece mal que te hayas metido públicamente con el alcalde Martínez, porque es el alcalde de Madrid, yo estoy en contra pero no quiero que se diga de él eso que tú has dicho", ha afirmado.

"Me parece que es imprescindible que haya el necesario respeto a las instituciones", ha añadido la exalcaldesa de la capital. "Me aparto y te voy a dar un coscorrón", ha concluido.