El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que Manuela Carmena le pidió que reconociera que había sido "un poco gilipollas" en su comportamiento hacia ella, durante una conversación que mantuvieron poco antes de su investidura.

Fue en el mismo intercambio, captado por las cámaras, en el que Carmena le comentó que podía remodelar la que había sido su oficina, "porque creo que vas a querer un despacho estilo Gallardón", le dijo. "En lo personal sí que me gustaría que algún día me dijeras: he sido un...", añadió.

Sin embargo, el final de la frase no fue captado por los medios que allí se encontraban y resultaba ininteligible, como puedes apreciar en este vídeo:

Ahora, el nuevo alcalde ha revelado en 'Espejo Público' que el calificativo en cuestión fue "gilipollas". "He sido un poco gilipollas; me pidió que reconociera que he sido un poco gilipollas con ella", ha afirmado.

"Yo le dije, Manuela, vamos a transaccionar, he sido un poco duro si quieres, y me insistió: 'no, no, que has sido un poco gilipollas'", ha agregado Martínez-Almeida, que considera "fuera de tono que la alcaldesa entonces se dirigiera a su más que probable sucesor en esos términos".

"No entiendo ni comparto esa reflexión por parte de Manuela Carmena sobre mi comportamiento", ha añadido el alcalde de la capital, que asimismo ha reprochado a Carmena que no haya permanecido en la oposición. "Si ella tiene esa sensación de agravio, cuando quiera lo podemos hablar tranquilamente", ha ofrecido.