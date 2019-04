Carmen Calvo entrega los premios del Día de la Mujer por la lucha de la defensa de la igualdad

Ocho ministros han respaldado el acto institucional para conmemorar el Día de la Mujer, en el que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que el feminismo no es una cuestión de solidaridad sino de justicia, y solo supone una "amenaza" para "los privilegios y para los maltratadores".

Además de Calvo, los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Cultura y Deporte, José Guirao; Hacienda, María Jesús Montero; Economía, Nadia Calviño; Transición Ecológica, Teresa Ribera; Agricultura, José Luis Planas; y Política Territorial, Meritxell Batet, han estado presentes en este acto, organizado en el Instituto de la Mujer, en el que se han entregado los reconocimientos a la igualdad 2019 .

"Muchos hombres sabéis que el feminismo no representa ninguna amenaza, salvo para los privilegios y para los maltratadores", ha dicho Calvo y ha asegurado que el feminismo "no es la libertad de unas pocas, sino la igualdad de todos".

La vicepresidenta del Gobierno ha sido la encargada de entregar el reconocimiento a la superación a la primera surfista española invidente que ha participado en un mundial adaptado, Carmen López, de quien ha destacado que, "como el mar en que se desliza, su fuerza no tiene límites". López ha agradecido el galardón y ha dicho que espera que sirva de ejemplo de que "no existen límites a la vida, tengas o no una discapacidad".

Se ha destacado también la labor de la Asociación Hombres por la Igualdad (Ahige), que desde hace más de diez años trabaja "en masculinidades no hegemónicas", promoviendo "formas de ser hombre basadas en el buen trato y en los cuidados". Ha sido el ministro de Interior el que ha entregado este reconocimiento, que, según David Kaplún, uno de los miembros de Ahige, servirá para que los hombres se "muevan por la afectividad" al darse cuenta de que tienen "mucho que ganar".

También ha sido reconocida la labor de la iniciativa Las Periodistas Paramos en las movilizaciones del 8 de marzo de 2018, elogiada por su compromiso por la igualdad, y el ministro Guirao ha sido quien les ha entregado el galardón.

Las informadoras han recordado cómo el año pasado "ocurrió algo mágico", porque más de 8.000 profesionales "no solo informamos de la huelga feminista sino que participamos en ella" y se creó "una complicidad entre nosotras" que se ha mantenido durante todos estos meses.

Por su parte, José Luis Planas ha subido al escenario para otorgar la distinción al emprendimiento al proyecto de atención a personas mayores de la Cooperativa Lovepamur, de Palencia, que lleva comida diariamente a personas que, "si no, no verían a nadie la mayoría de los días".

La cirujana Adela Sáez Zafra, ha sido premiada por su "excelencia profesional" y ha dedicado el reconocimiento a sus antecesoras, porque "lo tuvieron mucho mas difícil".

Por "abrir camino" y ser la primera mujer que ha formado parte de la Patrulla Águila y pilotado un F18, se ha destacado a Rosa María García Malea, que ha apostado por seguir trabajando para dar visibilidad a profesiones poco comunes y que "las niñas vean referentes en los que verse reflejadas y que sepan que todo es posible".

Y en la categoría denominada como "rompiendo la brecha digital de género", ha sido reconocida la ingeniera aeroespacial María Ángeles Martín, que no ha querido olvidarse de "todas las mujeres que hacen ciencia en la sombra".

La ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha augurado que el "tiempo de mujeres va a durar mucho porque necesitamos que muchos países se comprometan con la igualdad real" y ha manifestado que "no se puede ser demócrata sin ser feminista".

Además, ha expresado su reconocimiento a las mujeres que "se la juegan en muchos lugares y a los hombres que han entendido que no hay punto de retorno".