Desde cantar a elegir Vallecas por encima de Moncloa, los mejores momentos de Pablo Iglesias en el Hormiguero

EL LÍDER DE PODEMOS MOSTRÓ SU LADO MÁS CERCANO CON PABLO MOTOS

Tras el revuelo causado por el baile de Soraya Sáenz de Santamaría en el Hormiguero, Pablo Iglesias no podía ser menos, y por ello se atrevió a cantar con la única ayuda de una guitarra en uno de los momentos más destacado de su visita al plató de Pablo Motos. No obstante, el líder de Podemos no se quedó ahí, asegurando que prefiere vivir en Vallecas a vivir en Moncloa y mandando un mensaje a Albert Rivera.