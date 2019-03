Cañete estudia demandar a Soraya Rodríguez por sus acusaciones de sobresueldos

En una entrevista en Telecinco, Cañete ha señalado que tal y como habló Rodríguez ayer de sobresueldos lo hacía "para imputar" que dichos pagos eran "en B" y por eso, tras las elecciones europeas, piensa pasar "un mes entero" viendo "qué acciones criminales" le puede "meter" a la portavoz socialista por "denuncia falsa, injuria y calumnia".

En el pleno del Congreso, Soraya Rodríguez acusó a Cañete de haber cobrado 300.000 euros en sobresueldos, que elevó a 600.000 en el caso de la vicepresidenta del Gobierno. Lo que hizo ayer la portavoz del PSOE en el Congreso, ha dicho el exministro, fue un ejercicio "lamentable de demagogia y de falta de dignidad parlamentaria", aunque "se va a poder defender en los tribunales", ha advertido.

"Hay que ser más digno en política, no vale todo en política, hombre", ha continuado Arias Cañete, quien ha retado a Soraya Rodríguez a que dé una rueda de prensa diciendo que él ha percibido "dinero B", algo que ayer la portavoz socialista dijo de forma "embrollada". Y si lo hace, ha advertido, a partir del día 26 de mayo dedicará un mes entero a estudiar qué acciones criminales interpone contra ella.

"Todos los que trabajábamos en Génova 13 cobrábamos un sueldo", que "no es un sobresueldo", ha dicho Cañete, quien ha explicado que en su caso cobraba del partido unos 2.200 euros al mes que tenían sus retenciones y que estaban declarados en el Congreso de los Diputados, por su condición de parlamentario.

"Es un sueldo, como el de quien trabaja por la mañana en una cosa y por la tarde en otra", ha añadido Cañete, quien ha justificado también cobrarlo por tener unas jornadas de trabajo "importantes". Además ha señalado que como ministro ganaba 3.400 euros netos al mes en doce pagas.

"Eso es lo que le llevo a mi mujer", ha añadido el candidato, quien también ha subrayado que los secretarios de Estado ganan más que los ministros. "Y a la hora de cenar voy con la nómina para enseñársela a los listos que me dan lecciones de patriotismo", ha apostillado.

El exministro de Agricultura ha insistido en que cuando Soraya Rodríguez hizo estas acusaciones de sobresueldos lo hacía para "imputar en B", y ha criticado la "mala uva" de la portavoz socialista. Además, ha insistido en que ha estado ocho años trabajando en la planta quinta de la calle Génova y siempre que viajaba pedía dinero, firmaba un recibo y después tenía que justificar todos los gastos con facturas.

"Toda la vida lo que he visto en mi casa es que había factura A y a mí me cobraban la retención", ha insistido. Miguel Arias Cañete se ha dirigido a la portavoz socialista para retarla a que vuelva a insinuar o decir que él ha cobrado en B. "Sea usted valiente, dígalo con claridad, y si no está convencida pida perdón, que no pasa nada", ha dicho.