Canarias limitará las entradas y salidas a la isla de Tenerife a los supuestos tasados en el estado de alarma durante dos semanas. Así lo ha anunciado el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, que también ha avanzado que las reuniones en los días clave de la Navidad quedarán limitadas a un máximo de seis personas en la isla.

Así, los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero, las comidas y las cenas navideñas se reducirán a seis personas y a un máximo de dos unidades de convivencia.

Las medidas, que serán de aplicación desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), estarán en vigor durante 15 días e incluyen la recomendación de evitar los desplazamientos entre los municipios tinerfeños, a fin de que haya "la menos movilidad posible en estas dos semanas".

Además, se adelanta el toque de queda en la isla a las 22:00 horas (hasta las 06:00 de la mañana) y se establecen nuevas restricciones a la hostelería: se suspenden las actividades de restauración en el interior de los locales, salvo para llevar, y en los exteriores el aforo se limita al 50%. Además, solo podrán sentarse juntas personas convivientes.

Los centros comerciales, por su parte, verán también reducido su aforo en un 33% de su capacidad por planta.

"Nos hubiese gustado no tener que tomar estas decisiones, pero no podemos no hacerlo", ha lamentado Torres, ante la evolución del coronavirus en la isla, que este miércoles notificaba 242 casos y tres fallecimientos en las últimas 24 horas.

Canarias ha sido la primera comunidad autónoma en anunciar nuevas medidas restrictivas después de la celebración del Consejo Interterritorial de Salud este mismo miércoles, tras la cual Salvador Illa ha confirmado que se mantiene el plan de Navidad acordado con las autonomías, pero que estas podrán endurecer sus medidas de cara a las fiestas si lo consideran oportuno.