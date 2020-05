La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no ha descartado que el Ejecutivo vaya a pedir más prórrogas del estado de alarma por la crisis del coronavirus. En una entrevista en TVE, la socialista ha explicado que necesitarán "unas semanas más" y ha advertido de que "el estado de alarma es lo más democrático".

"Con una ley ordinaria no se puede decir a un ciudadano que no pase de provincia, que no vea a sus padres. El estado de alarma es la manera más garantista, democrática y exigente para preservar los derechos", ha señalado.

Calvo ha subrayado que "no hay otro atajo" para evitar la libre circulación de personas en España: "Solo cabe el estado de alarma para mantener derechos y salvar vidas. No hay otra. Con una simple ley sanitaria ordinaria no se le puede decir a un ciudadano que no puede salir de su casa".

Cs y el PNV, en contra de otra prórroga

Este miércoles el Gobierno consiguió 'in extremis' el apoyo de Ciudadanos y el PNV para aprobar la prórroga del estado de alarma, aunque Inés Arrimadas ya advirtió que "era una prórroga para 15 días, no para tres meses" ya que, a su juicio, no se puede mantener una situación de excepcionalidad "como algo permanente".

El vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha advertido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la aprobada este miércoles en el Congreso de los Diputados es "la última prórroga" del estado de alarma que contará con el apoyo de su partido porque "seguimos sin fiarnos de él" y "las cosas no han cambiado tanto de la noche a la mañana".

En la misma línea se expresó el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, que señaló que "quizás no todas las fases necesitan del estado de alarma" e instó al Gobierno a ir "pensando en eso".

Y este jueves, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el estado de alarma "está agotado" y ahora el Gobierno debe buscar instrumentos legales que "tengan un mayor consenso" y que "no levanten ampollas ni escandaleras políticas". En una entrevista concedida a TVE, el líder jeltzale ha apuntado que el Gobierno de Sánchez no se ha comprometido con el PNV a que no haya más prórrogas del estado de alarma, ni ellos se lo han pedido. No obstante, ha considerado que este es un instrumento que "ya ha dado todo lo que tenía que dar de sí y se ha agotado".

La abstención del PP

El Partido Popular optó por abstenerse en la votación, algo a lo que también se ha referido Carmen Calvo este jueves: "Lo que menos entendí ayer fue el discurso tan duro que hizo Casado, que tiene una responsabilidad porque es el líder de la oposición".

Asegura la vicepresidenta que "un partido como el PP no puede estar de perfil cuando tenemos todavía muertes, UCI, pandemia, desescalada y problema".

También ha señalado que les produjo "mucha incomprensión" el voto negativo de ERC a la prórroga del estado de alarma y apunta a que "están volcados en la competición electoral": "Vieron el árbol pero no el bosque entero. Yo creo que fue un día difícil para Rufián".

Calvo, sobre su recuperación: "Siento, como mucha gente, miedo"

La vicepresidenta del Gobierno también ha hablado sobre su proceso de recuperación del coronavirus y ha resaltado lo ha pasado "muy mal": "Yo al virus lo he tenido que mirar de frente y siento mucho miedo, como mucha gente".

"Siento lo que está sintiendo mucha gente ahora. Miedo, inseguridad, mucho dolor por los fallecidos. Es el momento de arrimar el hombro todos para salir en buenas condiciones", ha señalado.