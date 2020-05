Aitor Esteban, del PNV, ha explicado por que su partido votará a favor de prórroga el estado de alarma y ha dicho que la cogestión y la coparticipación de las Comunidades Autónomas son la clave.

"En cogobernanza y codecisión iremos de la mano", ha afirmado. Y pide que sean los presidentes regionales los que vayan modulando la situación: "Los acuerdos son posibles, no tiene que ser difícil basándose en las circunstancias. De no acordarse, podría generar un problema político, pero estoy seguro de que se hará".

El PNV ha presentado una enmienda a la prórroga y, según Esteban la clave es la "cogestión y la coparticipación" y que los presidentes de las CCAA, "en función de sus facultades, que ya son suyas, puedan aplicar las medidas en función a su realidad".

Esteban: "Quiero decirlo que vaya preparando en estos 15 días el futuro. Quizás no todas las fases necesitan el estado de alarma.

Cree que no se puede mantener una situación de excepcionalidad "como algo permanente, pero hemos intentado ser constructivos": "Quiero decirle que vaya preparando en estos 15 días el futuro. Me hace gestos. Le explico mi punto de vista. Prepare un buen entendimiento con las Comunidades Autónomas".

A su juicio, "quizás no todas las fases necesitan del estado de alarma, vayan pensando en eso". Y apunta que "quizás" no sea necesario el estado de alarma para "restringir férreamente los movimientos": "En ninguna cabeza entra que vayan a desaparecer ayudas sociales, a pymes o ERTE después del estado de alarma. De hecho, sé que el Gobierno lo ha estado trabajando. No voy a entrar en detalles".

Pedro Sánchez, durante su intervención, ya adelantó que la desescalada será cogobernada con las CCAA y que podrán plantear medidas propias para la desescalada, debidamente argumentadas, aunque deberán ser consensuadas con el Ministerio de Sanidad. De esta forma, Sánchez recoge la propuesta del PNV que le ha dado su voto favorable.

Sánchez: "No es ánimo centralizador".

Sánchez explicó el procedimiento que tendrán las comunidades autónomas para pasar de fase que, básicamente, consiste en que los Gobiernos autonómicos tendrán que remitir a Sanidad sus propuestas para cambiar de fase, con una descripción de las medidas que se pretenden adoptar y un análisis estratégico del sistema sanitario. Sanidad estudiará cada una de estas propuestas y se tomarán decisiones.

"Estaremos de acuerdo en que alguien debe velar por las medidas interterritoriales. Solo le pido que empatice con esta situación. No podemos sospechar de la capacidad del Estado para hacer frente a la coordinación", ha dicho Sánchez en respuesta a Aitor Esteban. "Las medidas aplicadas no son una voluntad del Gobierno, son una imposición del virus. No es ánimo centralizador", ha concluido.