Bruselas: "La defensa del Estado de derecho a veces requiere el uso proporcionado de la fuerza"

El vicepresidente primero de la Comisión Europea y responsable de Estado de derecho, Frans Timmermans, ha defendido el respeto del Estado de derecho como uno de los pilares para sostener la democracia y ha avisado de que protegerlo "a veces requiere el uso proporcionado de la fuerza".

"Nadie quiere ver violencia en nuestras sociedades. Aún así, hay una obligación de todo Gobierno de sostener el Estado de derecho y ello a veces requiere el uso proporcionado de la fuerza", ha declarado en un debate en el Parlamento Europeo dedicado al desafío independentista en Cataluña.

Timmermans se ha pronunciado así tras calificar de "tristes" las imágenes de las cargas policiales en Cataluña y de afirmar que "la violencia no resuelve nada en política" y que no debe ser empleada como "arma o instrumento".

El vicepresidente comunitario ha hecho una encendida defensa de los principios democráticos, entre los que ha nombrado el Estado de derecho y los Derechos Humanos, para advertir que ninguno se sostiene sin el otro.

Por ello, ha avisado, el respeto del Estado de derecho "no es una opción" y si la ley "no te da lo quieres" puedes intentar cambiarla, "pero no puedes ignorarla".

"Entendemos que la gente quiera expresar sus opiniones, la libertad de expresión es un derecho fundamental de todo ciudadano europeo y españoles. Pero una opinión no es más valida que otra solo porque lo expresan más alto", ha proclamado entre algunos aplausos, al comienzo del debate.