Laura Borràs reconoce que estuvo "fuera de lugar" la interrupción del minuto de silencio durante el homenaje a las víctimas de los atentados del 17-A en Barcelona, tras el que la propia líder de Junts se acercó a saludar a uno de los grupos que protestaban durante el acto en Las Ramblas.

Sin embargo, la expresidenta del Parlament sostiene que no saludó a la persona cuyos gritos rompieron el minuto de silencio. Así lo ha trasladado este jueves en 'Catalunya Ràdio', un día después de que decenas de independentistas abuchearan a los representantes políticos presentes en el homenaje, donde lanzaron gritos de "queremos la verdad", "vergüenza" o "vosotros, fascistas, sois los terroristas".

En declaraciones a la citada cadena radiofónica, Borràs ha afirmado que estuvo "fuera de lugar" romper el minuto de silencio y ha defendido que ella lo respetó "escrupulosamente" en nombre de su partido, que el miércoles condenó la interrupción del mismo a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Sobre su saludo a uno de los grupos que protestaban -que, además, la recibió con una ovación y gritos de "presidenta", animándola a "romper el Govern"-, ha negado que saludase a quien interrumpió el minuto de silencio y ha afirmado que sí saludó a un grupo de personas, entre los que había víctimas, que querían "saber la verdad".

"No encontrará ningún vídeo ni ningún momento en el que yo me haya acercado, haya saludado o haya aplaudido a esta persona", ha asegurado Boràs, que ha precisado que, al acabar el acto fue saludar "a un grupo de personas de la plataforma 17A". "No tiene nada que ver con la persona en concreto que se expresó de esta manera en el minuto de silencio", ha aseverado.

"'Trumpismo' es hacer ver que pasó lo que no pasó", ha criticado asimismo Borràs, que ha lamentado "determinadas lecturas" de su saludo. En este sentido, ha reprochado que se ha querido dar a entender "algo que no pasó" y que "hubo un sabotaje del acto y que nosotros aplaudíamos". "Eso es absolutamente falso", ha sentenciado.

Preguntada por el manifestante que discutió con una de las víctimas tras el homenaje, ha expresado que "las víctimas son siempre sagradas y los actos a las víctimas también" y ha manifestado que este miércoles era un día en el que las víctimas eran las protagonistas.

Asegura que seguirá acudiendo al Parlament

Por otra parte, Borràs, suspendida de sus funciones en julio por su juicio por corrupción, ha afirmado que, pese a ello, seguirá acudiendo al Parlament y que seguirá haciendo su trabajo desde Junts.

"Que la Presidencia del Parlament haya quedado suspendida es un hecho gravísimo, la ocupe quien la ocupe. Que el resultado de las urnas fuera 52% de los votos para el independentismo y que esto no se vea traducido en las personas que hemos recibido este encargo, esto es lo que nos tiene que preocupar extraordinariamente", ha asegurado.