Cinco años después de los atentados que sacudieron Barcelona y Cambrils, el homenaje a las víctimas de 17-A ha estado marcado por la tensión. Decenas de independentistas han boicoteado el acto institucional de este miércoles en Las Ramblas, con gritos y abucheos a los políticos, incluso durante el minuto de silencio.

Tal y como se aprecia en el vídeo que ilustra estas líneas, durante el homenaje en Las Ramblas estas personas han lanzado gritos de "asesinos", "fuera" o "terrorismo de Estado" y coreado "queremos la verdad" y "España fascista, violencia terrorista". Las personas que han boicoteado el acto, según recoge la agencia Efe, han acabado coreando Els Segadors y clamando a favor de la independencia de Cataluña.

De acuerdo con la citada agencia, una vez finalizado el acto algunos familiares de las víctimas han reprochado su actitud a un hombre que ha roto el minuto de silencio al grito de "España es un estado asesino, queremos la verdad, hipócritas". "A los asesinos ya les han juzgado", le han dicho, ante lo que algunos manifestantes han replicado: "Vinieron aquí a matar a catalanes".

Al homenaje habían acudido el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, los ministros Miquel Iceta y Raquel Sánchez, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Tras el acto, la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, se ha acercado a uno de los grupos que protestaban, que la han recibido con una ovación y gritos de "presidenta".

Malestar de las víctimas

Tras lo ocurrido, el asesor de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT) Robert Manrique ha lamentado el boicot afirmando que "no era el lugar" y que no se deben usar estos actos "para hacer política". En declaraciones a la prensa, ha asegurado que a muchas víctimas y a sus familiares, que estaban en primera fila, les ha "afectado" y les ha hecho "mucho daño" que "no se respetara ni el minuto de silencio".

"Yo rogaría que, independientemente de las ideas de cada uno, ya que todo el mundo puede pensar lo que quiera, a la próxima, si hacemos otro acto, tengan en mente y piensen en las víctimas y no en lanzar mensajes políticos. Se puede decir lo que se quiera pero hay momentos y momentos", ha pedido. "La gente puede decir lo que crea conveniente, pero no pensamos que sea el lugar para hacerlo. Podrían haber esperado y hacerlo en otro sitio", ha subrayado.

Al acto institucional, según ha explicado, además habían acudido víctimas llegadas desde otros países: "¿Cómo les explicas esta historia, cómo les explicas lo que está pasando?", se ha preguntado.

Colau y Rufián critican el boicot

En el mismo sentido se ha pronunciado Colau, que ha lamentado que "un grupo reducido de unas pocas decenas de personas" hayan "interrumpido el acto" e "incluso no han respetado algo tan sagrado como es un minuto de silencio, de duelo, con las víctimas allí presentes".

"No tengo palabras, creo que está absolutamente fuera de lugar que se interrumpa un acto de duelo donde las protagonistas son las víctimas", ha aseverado la alcaldesa de Barcelona, que ha añadido que estas "no se merecían que hubiera un grupo reducido que quisiera lanzar sus mensajes políticos en este momento".

Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tachado la protesta durante el homenaje de "miserable". "No respetar un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de un atentado es miserable. Y sacar rédito político de ello, despreciable. No en mi nombre", ha sentenciado a través de Twitter.