El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afrontado una batería de preguntas del PP sobre la amnistía en la sesión de control al Gobierno. Los diputados Miguel Tellado, primero y Rafael Hernando, después, han sido los más contundentes, acusando al Gobierno de intentar amnistiar a terroristas y de orquestar una operación de espionaje.

Tellado le ha preguntado a Bolaños "¿qué entiende por terrorismo", a lo que el ministro ha contestado que si el PP se cree que todos los que no les apoyan son terroristas. "Paren de blanquear al terrorismo porque gobiernan con los herederos. Permítame una lección de primero de Estado de derecho: no se trata mejor a los delincuentes que a los policías, no se defiende los que atacan a los jueces, y se les ha pillao atacando a los fiscales... ustedes quieren amnistiar a gente que atacó el aeropuerto con armas potencialmente destructivas, que intentaron de atentar contra el Rey y son delitos que no se los inventa el PP, sino que vienen de autos judiciales, planificados en Bélgica con ayuda de Arnaldo Otegi", ha insistido Tellado.

El portavoz del PP ha planteado su pregunta tras recordarle al ministro que esta misma semana"una mayoría de fiscales" ha dicho "no a las cacicadas del Gobierno del señor Pedro Sánchez". Bolaños ha manifestado que "lo que ocurrió en 2019 en Cataluña fue grave y desde luego lo fue desde el punto de vista social, institucional, legal, pero no fue un fenómeno terrorista". En este sentido, ha preguntado al dirigente 'popular' por qué entonces el PP "no calificaba como terrorismo aquello que estaba ocurriendo en Cataluña". "Después de las elecciones del 23 de julio, ¿ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas para lograr la investidura del señor Feijóo o qué ocurre que esos partidos que hoy son terroristas en el verano no eran terroristas?", ha añadido. "¿Somos todos terroristas por no apoyar la investidura de Feijóo?", ha añadido.

Finalmente, ha pronosticado que en el PP que "se avergonzarán de relacionar el proceso independentista y el terrorismo, como hoy se avergüenzan de lo que le dijeron al presidente Zapatero y al ministro Rubalcaba por acabar con ETA hace una década".

Los jueces serán quienes decidan

Después, en su cara a cara con Rafael Hernando, Bolaños ha afirmado que "los delitos de traición están expresamente excluidos en la ley de amnistía" y ha defendido que serán los jueces quienes determinarán si hubo un nexo con Rusia en el 'procés'.

Antes, Hernando le había preguntado si iba a "desactivar" la investigación sobre los "contactos estrechos entre funcionarios rusos y representantes secesionistas catalanes". "Serán los jueces quienes determinen si ha habido o no una trama de espionaje internacional en Cataluña, lo que sí le digo es que hubo una trama de espionaje en Cataluña protagonizada por los gobiernos del Partido Popular, en la que se espiaba a partidos rivales, se espiaba a miembros de su propio partido y se intentaban fabricar pruebas falsas", ha espetado Bolaños.

El diputado del PP replicó que "quien ha espiado a sus apéndices y les ha pinchado los teléfonos han sido ustedes, quizás usted no lo sabía, pero el señor Sánchez sí, el señor Sánchez sabía que le estaban pinchando los teléfonos a sus socios, a sus apéndices de Esquerra Republicana de Cataluña".

En la contrarréplica, Bolaños ha espetado a Hernando que "se refiere usted a una operación que se inició durante el gobierno del Partido Popular. Ustedes no tienen salida y por eso pues intentan hacer este tipo de intervenciones verdaderamente grotescas".