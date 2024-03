El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha evitado responder si el PSOE llamará a declarar a Koldo García, el exasesor del exministro de Transporte José Luis Ábalos, a la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario que hoy ha dado sus primeros pasos en el Congreso. "Forma parte de una segunda fase de la comisión, hoy se aprueba la comisión y después se habla del plan de trabajo y de los comparecientes y eso lo decidirán los grupos parlamentarios", ha insistido el ministro en una entrevista en Onda Cero.

Preguntado sobre si habrá que pedir también la comparecencia de Ábalos, Bolaños ha puesto en valor las actuaciones del PSOE contra la corrupción. "Nosotros cuando hay algún caso irregular que nos afecta directa o indirectamente, tenemos una manera de actuar que ojalá actuasen el resto de partidos igual. Pedimos responsabilidades a personas que ni siquiera están encausadas, como el caso del señor Ábalos y lo que no hacemos es lo que hacen otros, como en el caso Ayuso, que se arremete contra la Fiscalía, contra la Agencia Tributaria y se amedrenta a periodistas ".

"Vamos a conocer qué pasó en todas las administraciones" y cómo se hicieron las contrataciones para la compra de material sanitario, ha insistido el ministro. Añadiendo que si se conocen irregularidades, "que caiga todo el peso de la ley" sobre los responsables.

Una comisión para ver si hay "más Koldos y más parejas"

En la misma línea se ha pronunciado hoy la portavoz del PSOE, Esther Peña, en el inicio del debate en el Congreso para la creación de la comisión. Peña ha asegurado que actuarán "sin doble vara de medir, con transparencia absoluta y con convicción, caiga quien caiga" para analizar la legalidad de los contratos de las administraciones públicas relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia.

"Este país necesita respuestas para realizar las modificaciones pertinentes y que los sinvergüenzas no se vuelvan a colar por la puerta de atrás o que nadie o que ningún familiar les abra la puerta", ha dicho Peña, en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la investigación fiscal abierta a su pareja.

Ha recalcado que se trata de investigar las contrataciones de "todas" la administraciones y ha recriminado al PP que no quiera que la gente conozca lo que pasó, que sean "de hacer más mutis por el foro" y que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se calle ante Ayuso por "complicidad" y "cobardía". "No se atreve, no tiene arrojo, no tiene lo que hay que tener para pedir la dimisión de la señora Ayuso", ha afirmado y ha añadido que el PP tiene miedo de acudir a una comisión donde "la verdad opaque la campaña basura que tiene en marcha para enfangar la vida pública".

Pero ha asegurado que en el PSOE sí quieren saber, porque la idea era salir de la pandemia "más fuertes, no más ricos", y ha garantizado colaboración con la Justicia, asunción de responsabilidades políticas y transparencia "con esta comisión "y con las que surjan aquí y donde haga falta".

La comisión ha salido adelante finalmente con 175 votos a favor, 33 en contra y 136 abstenciones. El PP se ha abstenido y Vox ha votado 'no'.