Boadilla del Monte cambia el nombre de su calle del Generalísimo por Adolfo Suárez

Una placa en Boadilla del Monte se descolgará para cambiar el nombre de Franco por el primer presidente de la democracia. Lo ha propuesto el alcalde, del PP, que tiene otras tantas calles franquistas colgadas. La oposición dice que ha querido aprovechar de la situación, "no creo que sea por convencimiento, si fuera por eso lo habrían hecho hace mucho tiempo" dice Pablo Nieto, portavoz del PSOE de Boadilla del Monte. Y piden que se retiren el resto de nombres franquistas. Pero hay vecinos bastante reacios. "Lo que no me gusta es que vayan quitando los nombres como avenida del Generalísimo y nada de eso, eso fue historia".

En el caso de Suárez, le pondrá nombre a unas cuantas calles en España. En Córdoba a unos Jardines, y en aeropuerto de Madrid ya ha empezado el cambio. Lo primero es saber cuánto costará, según José Manuel Vargas, presidente de AENA, "puede moverse entre los 500.000 euros y un millón de euros para cambiar todos los nombres vinculados al aeropuerto".

Y no sólo será cuestión de dinero, sino también de tiempo. Tardaremos en ver cómo se transforma el nuevo nombre hasta quedar completo. "Tiene el nombre previsto en muchos sitios y habrá cosas que se irán cambiando inmediatamente, y otras que tendrán un proceso un poco más largo" dice José Manuel Vargas. Lo que ya se puede percibir son los cambios virtuales. Aunque de momento, en la información sobre los vuelos se ha puesto el nombre al revés, primero Barajas, para no despistar a los que vienen del extranjero.