Blesa medió con una empresa de armamento para conseguirle un contrato a Aznar

La amistad personal de José María Aznar con Blesa fue correspondida. Según infolibre.es, el expresidente de Caja Madrid hizo de puente entre Aznar y la cúpula de Einsa, una empresa que vende material militar por todo el mundo. Su consejero delegado le explicó a Aznar su cometido: "Ayudarnos a llegar a un acuerdo con los fabricantes de aviones". E informaba con toda puntualidad a Blesa de las gestiones con Aznar, que según parece estaba motivadísimo con su tarea de conseguidor.

De Pedro Rodríguez Pla a Miguel Blesa, 16 de diciembre de 2008 a las 09.05 "Hablé ayer con el presidente y me confirmó que empieza a tener estructura (…) Me confirmó que ya está en marcha en Argelia. Me dijo también, por propia iniciativa, que se pone en marcha en Estados Unidos".

Los correos que publica infolibre demuestran que uno de los mercados prioritarios de Einsa, al menos en aquella época, era la Venezuela de Chávez: De Pedro Rodríguez Pla a Miguel Blesa, 11 de abril de 2008: "El negocio sigue muy bien (...) Venezuela confirma una extraordinaria urgencia en tener operativa su aviación de combate y transporte"

Aunque parece que lo que más le interesaba de Aznar a la empresa era su buena relación con el dictador Gaddafi.

No está claro si era su retribución, pero había algo que no terminaba de cuadrarle al expresidente del Gobierno. "Respetado presidente, Estos días pasados estuve con Miguel [Blesa] y me comentó que tenías algunas dudas con relación al borrador de contrato de referencia. Lamento que estas dudas se hayan producido; voy a intentar aclararte en las próximas líneas algunas de las dudas comentadas".

El juez Elpidio José Silva, que encarceló a Blesa, ya advirtió del potencial destructivo de algunos correos del banquero. Silva ha pedido al Tribunal Superior de Madrid que incorpore estos correos a la causa contra Miguel Blesa.