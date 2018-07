Bescansa, sobre el caso de Rita Maestre: ''La Universidad pública no debe ceder espacios a la religión''

La dirigente y diputada de Podemos, Carolina Bescansa, ha defendido que los espacios públicos en general y la Universidad pública en concreto no deben "ceder espacios gratuitamente" a ninguna religión. Ha subrayado que Podemos apuesta por ubicar la religión en el ámbito privado, que es donde, con "el máximo respeto a la diversidad religiosa", entienden que "tiene que estar".



En declaraciones a 'TVE', Bescansa ha explicado que la cuestión religiosa no está recogida en el documento que presentó Podemos para llegar a un acuerdo con el PSOE debido a que creen que "a priori" no habría grandes diferencias con los socialistas en este ámbito. Al menos, ha puntualizado, en términos programáticos, ya que "cuando el PSOE gobierna las cosas son diferentes".



Bescansa se ha expresado así el mismo día en la que la dirigente de Podemos y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, es juzgada por irrumpir en un capilla de Universidad Complutense, un proceso a la que Bescansa ha evitado aludir directamente.