Batalla decisiva en Ferraz por el futuro del PSOE

La calle Ferraz es el objetivo de todas las miradas. La guerra de bandos llega al Comité Federal.

El extremeño Fernández Vara, muy crítico con Pedro Sánchez, pide que todos los socialistas estén a la altura. "Espero que seamos conscientes de lo importante que es el PSOE para este país, y espero que no lo olvidemos nunca ni esta mañana tampoco", ha asegurado a su llegada.

Otro crítico, el aragonés Javier Lambán, asegura que el debate no es para decidir si se mantiene el 'no' a Rajoy o se opta por la abstención. A su llegada ha sido preguntado sobre su postura ante la abstención a Rajoy y ha asegurado que "hoy no se vota eso".

Susana Díaz ha entrado en coche pero Al Rojo Vivo, en exclusiva, ha conseguido la imagen de la líder andaluza conversando con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha llegado a Ferraz optimista y fiel a Sánchez. "No va a caer Sánchez y voy a votar lo que proponga la ejecutiva y el secretario general", ha afirmado.

Otros líderes regionales apoyan la propuesta que defiende lo que queda de ejecutiva. Sara Hernández o Francina Armengol se han mostrado claros en su posición de mantener su veto a Mariano Rajoy. Por su parte, Patxi López aboga por una recuperación del partido "con sensatez" y "con cordura" y "debatiendo primero".

El que fuera rival en primarias de Sánchez, José Antonio Pérez Tapias, apuesta por su continuidad. Sobre una votación, Tapias ha declarado que va a votar para que "haya un pacto que dé lugar a un gobierno alternativo al PP".

Mientras, el histórico Marcelino Iglesias, está convencido que el partido tomará el rumbo correcto. "Yo confío en el sentido común de los militantes del PSOE", ha afirmado.

La socialista madrileña Maru Menéndez pide tiempo "hasta la celebración de un Congreso" y el catalán Pere Navarro manda un mensaje conciliador para que el PSOE vuelva a ser "un referente de la izquierda".

Un Comité Federal tenso, donde los 253 miembros con derecho a voto, decidirán qué rumbo hay que seguir a partir de ahora.