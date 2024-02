Los barones del Partido Popular han cerrado filas este martes con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido, donde le recibieron con una gran ovación. La victoria inquebrantable en las elecciones autonómicas de Galicia, en su tierra, ha hecho que Feijóo respire aliviado después de sus vaivenes sobre los indultos y la amnistía, que provocaron una sensación de pérdida de control en Génova. Asimismo, ha aprovechado esta cita para conjurarse contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y cargar contra él por el resultado en las gallegas. En su discurso, el 'popular' ha subido el tono que le "repugna que Sánchez solo quiera mantenerse" en el poder: "Nunca, nunca seré como Sánchez".

Y aunque el PP niega que los comicios fueran un plebiscito sobre su líder, la mayoría absoluta en el feudo de Feijóo ha apuntalado su liderazgo al frente de la formación, tras el trauma del 23J, cuando su victoria electoral fue insuficiente para llegar a la Moncloa. Todo esto se debe a que su sucesor al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, revalidó la mayoría absoluta. Además, la euforia ante el resultado electoral aparca, al menos de momento, las dudas respecto a la postura de Feijóo sobre la ley de amnistía, que estudió durante 24 horas antes de descartarla, y respecto a los indultos condicionados.

Algo que han querido dejar claro desde el primer momento en el Comité Ejecutivo, donde han estado presentes los barones como los presidentes de Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Cantabria o Extremadura, además de Rueda, pero no estaban los de Castilla y León y Baleares por problemas de agenda. El propio Feijóo ha zanjado el debate sobre su liderazgo: "Si querían que las elecciones fueran un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el plebiscito, y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista".

Con estas duras críticas, el líder del PP y sus barones se han conjurado en el Comité Ejecutivo Nacional, para lanzar la mayoría absoluta en Galicia contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha obtenido su peor resultado histórico. No solo al PSOE, sino también han lanzado un mensaje a Vox al resaltar Feijóo en su discurso la importancia del voto útil. "El camino de la victoria también lo ha hecho Galicia. Si la alternativa se concentra en el PP, ganamos", ha sostenido el líder del PP sin mencionar a la formación ultraderechista, que se quedó, otra vez, fuera del Parlamento gallego. "Somos capaces de parar al populismo. Si se unen, se acaba el proyecto de Sánchez. Lo contrario no es útil a los intereses", ha apostillado.

Cierran filas con Feijóo y cargan contra Sánchez

En cuanto a los barones, lo primero en lo que se ha puesto el foco antes de la reunión es en el liderazgo de Feijóo, que en boca de Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias "nunca estuvo en duda". "Feijóo ha sido quien ha dado vida al PP en momentos muy complejos y nadie dudaba. Si alguien ha querido vincularlo, como Sánchez, que asuma las consecuencias y vea que ha sido una voz en alto diciendo que las políticas nacionales no son las correctas. Está desdibujando un país", ha señalado a los medios antes de entrar a la reunión. En la misma línea, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha asegurado que Feijóo ha "ganado el campeonato" y el "que lo ha perdido es el PSOE y Sánchez".

Mientras que el otro gran protagonista de esta reunión, Alfonso Rueda, que ha sido recibido con grandes aplausos y su canción de campaña a todo volumen, ha asegurado que la "gente no es tonta". "Saben quién ha salido reforzado y quién ha salido desautorizado", ha sostenido ante los medios, tras asegurar que el PSOE antes decía que las elecciones gallegas eran en clave nacional y ahora sostiene que es "en clave gallega". "Desde ayer hay un silencio grande", ha agregado, señalando a "un cambio de estrategia". Preguntado sobre el giro de Feijóo sobre Cataluña en la última semana de campaña gallega, Rueda ha aseverado que "si hubiera sido mala campaña, no habrían obtenido 40 escaños".

Desde Madrid, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, también ha aprovechado para cargar contra Sánchez, a quien considera que "ha fracasado": "Era un match ball inventado". Asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno de no "hacer autocrítica" y asegura que "en las derrotas nunca aparece". En cuanto a la campaña del PP, ha dicho que "si es fracasada, ¿qué será una campaña con aciertos?", añadiendo que "la campaña hay que juzgarla según el resultado". "Todo un éxito con la mayoría absoluta".

Mientras el PP ha hecho una lectura nacional de estos comicios, varias voces del Gobierno defienden que los resultados no son extrapolables al conjunto del país. Su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que los gallegos no han votado pensando en la amnistía y ha sostenido que esto es "tomar a la gente por poco inteligente", asimismo ha insistido en que su candidato ha tenido "poco tiempo". Sin embargo, otras voces del PSOE como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, han pedido "reflexionar" porque los datos son "malos". "Son unos resultados que desde luego no son los que queríamos, son inexcusablemente malos y nos tiene que hacer reflexionar al conjunto del PSOE", ha asegurado Tudanca.