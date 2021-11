Una mayoría de personas en España se muestra partidaria de hacer obligatoria la vacunación frente al coronavirus. Así lo han expuesto los resultados obtenidos en un nuevo barómetro de laSexta con datos del Instituto Invymark, donde se detalla que un 60,3% de los encuestados se posiciona en contra de que la población pueda elegir si se vacuna o no contra el COVID, mientras que el 39,7% sí apoya la libre elección a la hora de acceder a la inyección. Sorprenden estos resultados si se comparan con los obtenidos a principios de septiembre de este año.

Por esas fechas, era del 63,8 el porcentaje de personas que veía bien obligar a la vacunación para evitar un crecimiento de los contagios, mientras que el 36,2 rechazaba esta idea. Esto es, una diferencia de hasta 3,5 puntos entre ambos resultados, que el barómetro de laSexta también ha desgranado según la intención de voto de cada encuestado. Se dan datos de lo más curioso: la diferencia entre seguidores y detractores de la vacuna obligatoria en el PSOE (62,7 sí y 37,3 no) y en el PP (63,5 sí y 36,5 no) es mayor que en Unidas Podemos (48,5 sí y 51,5 no) y en Vox (43,6 sí y 56,4 no).

Datos también interesantes en función del sexo y la edad de los encuestados, pues del 60,3% que defiende la vacuna obligatoria un 57,2% son hombres y un 63,5% son mujeres, mientras que del 39,7% que rechazan esta medida un 42,8% son hombres y un 36,5% mujeres. En relación a la edad, es la franja de entre 55 y 75 años donde más seguidores hay a favor de la vacunación obligada contra el coronavirus: el 75,4% (frente al 24,6% del mismo grupo que la rechaza su obligatoriedad). Le sigue la franja de 36 a 54, con un 58,7% a favor y un 41,3% en contra, y la franja de 18 a 35 años, con un 45% a favor y un 55% en contra.

Pasaporte COVID obligatorio: ¿a favor o en contra?

No es la única pregunta que se ha lanzado, en relación a cuestiones concretas directamente relacionadas con la pandemia de coronavirus, a los participantes de este barómetro: ¿creen los españoles que el certificado COVID debería ser obligatorio para entrar en diferentes espacios interiores, como restaurantes, bares, museos, espectáculos culturales o deportivos? También en este punto se advierte una notable división entre las personas consultadas, pues los resultados son muy ajustados -no tanto en función del voto-.

Solo el 45,1% se muestra a favor de que ese certificado sea obligatorio frente al 54,7%, unos datos que han cambiado drásticamente si se tienen en cuenta los cosechados a principios de septiembre (en ese momento, se registró un 36,5% en defensa del certificado obligatorio frente a un 63,4% en contra). Según la intención de voto, entre los simpatizantes de PSOE, PP o Unidas Podemos se observa también una opinión fragmentada (41,4% de socialistas por el sí, 58,6% por el no; 50,3% de populares sí, 49,7% no; 47,1% de votantes de la formación morada a favor, 52,9 en contra).

En cambio, la opinión entre los votantes de Vox es clara: para el 28,2% el pasaporte COVID debe ser obligatorio frente al 69,2% que opina que no (el 2,6% no sabe o no contesta). Por razón de sexo, los resultados no difieren mucho entre sí: del 45,1% que respondió positivamente a esta pregunta, un 42,5% son hombres y un 47,7% mujeres; del 54,7% que respondió en contra, un 57,5% son hombres y un 51,8% mujeres. Por edades, es la franja de 55 a 75 años la que más defensores tiene del certificado COVID obligatorio.

El 59,4% de este grupo lo apoyo frente a un 40,3% que no. No obstante, los resultados se invierten a medida que disminuye la edad de los participantes. En la franja de 36 a 54 años, el 44,6% defiende el certificado obligatorio frente a un 55% que no, y en el grupo de 18 a 35 años tan solo un 28,9% se muestra a favor frente a un 71,1% que considera que el pasaporte COVID no debe ser obligatorio para acceder a los distintos espacios o servicios explicados anteriormente.