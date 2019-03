Bárcenas: "He sido una persona inquieta, lo que ahora llaman un emprendedor"

La explicación de Luis Bárcenas a los 38 millones que el juez le ha encontrado en Suiza es muy sencilla: acumuló esa fortuna porque es un espíritu emprendedor. "He sido una persona inquieta, eso que se llama ahora ser un emprendedor", aseguró en la entrevista concedida a un medio de comunicación.

Dice que las cuentas le cuadran. Los millones le venían de lejos y él, tan sólo, supo sacarles rentabilidad. "En 1995 tenía una cantidad de dinero ya importante: 600 millones de pesetas, que con los intereses se convirtieron en 11 millones de euros en 2007", explica el extesorero.

Porque donde todos vemos una cifra astronómica, el extesorero del PP considera que así son los negocios. "No he sido el único en ganar dinero. Estamos hablando de una época en España en la que había muchas posibilidades de negocio". Y cómo no es el único 'genio de las finanzas', se pregunta por qué no se investiga a los demás

En cuanto al Partido Popular, asegura que era un simple gestor: "sin responsabilidad alguna y con una labor intachable". Y todo eso es lo que le ha contado al juez. Por si acaso, se guarda algún que otro cartucho; pero eso lo deja para más adelante o para una tercera entrevista.