Bárcenas le habló a Pedro J. de una donación de 300.000 euros al PP en 2011

El director de El Mundo, Pedro J.Ramírez, ha declarado al juez Pablo Ruz que el extesorero del PP Luis Bárcenas le habló de un donante que en las últimas elecciones de 2011 quiso hacer una aportación al partido de 300.000 euros y que tenía mucho interés en que el presidente, Mariano Rajoy, lo supiera.



En su declaración como testigo ante Ruz, que se ha prolongado dos horas y media, ha añadido que Bárcenas, su antecesor Álvaro Lapuerta o ambos, al no ostentar ya entonces ese cargo, remitieron a ese donante, cuyo nombre no ha revelado, al entonces tesorero José Manuel Romay Beccaria, actualmente presidente del Consejo de Estado.



Ha explicado además, en declaraciones a los periodistas, que el original de los llamados papeles de Bárcenas que aportó el lunes por la tarde al juzgado lo tuvo en sus manos ese mismo día, aunque no ha precisado quién se lo entregó, ya que a lo largo de la declaración ha apelado en varias ocasiones al secreto profesional para salvaguardar a sus fuentes.



Respecto a esa donación, que no ha confirmado si se produjo o no, tampoco recordaba si fue para las elecciones municipales o generales de 2011, en las que el PP obtuvo mayoría absoluta. Fuentes jurídicas han explicado que ante el juez ha señalado que ese donante es uno de los siete constructores imputados en la causa.



Sobre la entrevista a Bárcenas que publicó el domingo su diario, ha relatado que tuvo "una única conversación con este señor" de la que tomó algunas notas y "días después" lo escribió. "Sólo he visto a Bárcenas una vez en mi vida", ha insistido Ramírez.



"Que a mi me llegara ese documento lo interpreté como que no iba a desmentir lo que publiqué y que (Bárcenas) estaba dispuesto a colaborar con la Justicia", ha dicho el director del diario durante su conversación con los periodistas al término de su declaración.



Según ha indicado, sobre ese documento se le ha preguntado si hubo otra persona además de él que lo tocara, a lo que no ha respondido invocando el secreto profesional, y también por dos tachones con tippex en dos apuntes.



Sobre esto último ha relatado que introdujeron el manuscrito en el laboratorio del periódico para ver qué había debajo de esos tachones y solo se pudo leer lo que ponía uno de ellos "Moreno A de la P".



Ha explicado que durante ese encuentro con el extesorero, este le dio nombres de donantes que él hoy no ha querido revelar -"me lo ha contado él y no sé si es verdad", ha dicho- y ha añadido que quien tendrá que identificar a esas personas es el propio Bárcenas, al que Ruz ha citado para el próximo lunes tras enviarle el 27 de junio a prisión.



"No he querido incriminar con mi testimonio a ninguna persona en concreto", ha destacado el director de El Mundo, al señalar que ha declarado "todo lo que podía" respetando su secreto profesional.



A este respecto, ha relatado que ha apelado al secreto profesional "para no dar detalles circunstanciales sobre el encuentro" con Bárcenas y de su relación con las fuentes y para no dar ninguno de los nombres de supuestos donantes de los que le habló el extesorero.



Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, Ramírez ha ratificado el contenido de su entrevista a Bárcenas y ha explicado que en el PP se pagaban sobresueldos a sus altos cargos y que Lapuerta recibía donaciones en metálico de empresarios que luego recibían a cambio contrataciones públicas.



Ha asegurado que Lapuerta llevaba los sobresueldos en mano a los altos cargos del partido y del Gobierno (en su crónica dijo que a Rajoy se lo llevaba en una caja de puros), y llamaba también a ministros, presidentes de comunidades autónomas, secretarios de Estado, alcaldes y consejeros para que dieran un trato de favor a los donantes.



Las mismas fuentes han indicado que el fiscal Antonio Romeral le ha preguntado por la supuesta comisión que se pagó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a cambio de una contrata de limpieza del Ayuntamiento de Toledo cuando ella era presidenta del partido en Castilla La Mancha.



Romeral, que hoy mismo ha apoyado la toma de declaración de Cospedal como testigo para que explique el sistema de donaciones anónimas en el PP, le ha preguntado si ese dinero se le dio en mano, pero Ramírez ha respondido que no lo sabía.



Antes de su declaración se ha celebrado una vista para ver si se le debía interrogar, ya que no han asistido los hasta el lunes abogados de Bárcenas, Miguel Bajo y Alfonso Trallero, que renunciaron a defenderle por discrepancias profesionales.



El fiscal se ha opuesto a su petición de suspender la declaración por indefensión de Bárcenas ante la aparición de los documentos originales que se estaban buscando con "ahínco", por lo que ha apelado al principio de "celeridad" de esta diligencia, que puede repetirse cuando el extesorero designe abogado, argumento que ha sido acogido por el juez.