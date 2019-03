Aznar: "Respondo de todos mis actos, desde el primero hasta el último"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha dicho durante la convención nacional del Partido Popular que él responde de todos sus actos "desde el primero hasta el último" y ha lamentado que la corrupción sea "un cáncer que no se puede tolerar". Aznar también ha añadido que nunca se ha alejado de su partido: "No vuelvo de ninguna parte, porque nunca me he ido a ninguna parte".

Publicidad