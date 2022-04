La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este jueves que no va a "pactar con el desastre ni con los que están arruinando España". Así se ha expresado la dirigente popular durante su segunda intervención en la comparecencia parlamentaria para explicar lo sucedido en la XXVI Conferencia de Presidentes.

"No pienso pactar con aquellos que están sometiendo a las instituciones españoles al mayor deterioro de la historia, la educación, a la imagen del Poder Judicial o el legado de nuestro gran país", ha indicado Ayuso, quien ha recalcado que no piensa "pactar con quienes pretenden subir los impuestos" a los madrileños.

En este sentido, ha añadido: "No coqueteo con el nacionalismo ni con los golpistas y no me acerco ni de lejos a aquellos que pactan con los que cada mañana me tienen que decir cómo moverme por mi país, como española, como representante de los madrileños en cualquier parte del territorio".

Finalmente, ha asegurado que no dejará "un solo día de trabajar para denunciar estos atropellos", como tampoco dejará de "hablar libremente en los medios y de representar a los madrileños donde toque". La presidenta madrileña se ha expresado así muy poco después de la reunión que han mantenido este mismo jueves Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Entre Sánchez y Feijóo ha habido muy buena disposición, pero poca concreción y ninguna documentación"

Una reunión en la que el presidente del Gobierno y el recién nombrado líder de los populares no han alcanzado ningún acuerdo en materia económica. "No tengo buenas noticias para la economía familiar ni para las empresas. Ni una sola propuesta económica más allá del decreto ley que pretenden convalidar sin más", ha expuesto Feijóo al término del encuentro.

El presidente gallego ha considerado insuficientes los objetivos planteados por el Ejecutivo de Sánchez, resumidos en 11 puntos que puedes leer en el enlace que acompaña estas líneas, y por ello ha señalado que la reunión "ha sido menos fructífera" de lo que le hubiera gustado. En lo que sí ha habido consenso es en retomar las conversaciones desde ya para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

"Ha habido muy buena disposición, pero poca concreción y ninguna documentación", ha asegurado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al término del encuentro entre el líder del Gobierno y el de la oposición.