Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, definió como "hacer el paleto" defender identidades como la leonesa o la navarra mientras se van las empresas.

Tras sus polémicas palabras, los 'paletos' le han contestado en tono muy duro. El alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, ha asegurado que "la contaminación genera secuelas impredecibles y lleva a decir estupideces".

Por su parte, el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha llamado "lerda" y "paleta" a Ayuso: "La identidad leonesa que niega, existe desde hace siglos. Los patriotas de pacotilla como usted, deberían leer más y conocer mejor la historia de nuestro país. No hay banderas suficientes para tapar su tremenda ignorancia".

Después del revuelo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado marcha atrás: "Yo no he dicho que ninguna región haga el paleto, y menos León. Eso es mentira, ¿vais a dejar de mentir?".

"He criticado que haya políticos que no cuiden a sus ciudadanos. La declaración completa fue esa", ha añadido.

Sin embargo, lo cierto es que las palabras literales de Isabel Díaz Ayuso fueron estas: "Lo que está ocurriendo es que quieren acabar con la autonomía de la Comunidad de Madrid. Lo que quieren los independentistas no es que a Cataluña le vaya mejor, sino que a Madrid le vaya peor. Lo que vamos a hacer es defender el trabajo que nos hemos dado aquí. Mientras que durante años muchos políticos de este país se han dedicado a hacer el paleto, se han dedicado a crear identidades donde no las había, se han dedicado a hablar de ser más leoneses, más navarros, más baleares, más catalanes... Han permitido que sus empresas se fueran arruinando, han ido subiendo indiscriminadamente los impuestos a sus empresarios, no han propuesto ninguna propuesta creativa y han permitido que sus jóvenes y su iniciativa privada se fuera a Comunidades como Madrid. Pero porque Madrid suba los impuestos no le va a ir mejor al resto del país".