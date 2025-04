Ayuso, ¿novia a la fuga? Sus viajes oficiales siempre coinciden con las citas judiciales de su pareja

Isabel Díaz Ayuso se encontraba en Ecuador durante la declaración judicial de su pareja, Alberto González Amador, en los juzgados de Plaza de Castilla por presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. No es la primera vez que la presidenta madrileña está fuera del país cuando su pareja enfrenta problemas judiciales, lo que ha generado críticas de la oposición. Ayuso ha negado que sus viajes coincidan intencionadamente con las comparecencias de González Amador, calificando las acusaciones de frivolización. Sin embargo, la oposición insiste en que sus ausencias reiteradas no son casualidad, sugiriendo que evita enfrentar la situación.

Casualidad o no, a Isabel Díaz Ayuso le ha pillado en Ecuador la declaración de su pareja, Alberto González Amador, en los juzgados de Plaza de Castilla. Una gran distancia de por medio que no es la primera vez que ocurre. Es más, ya son varias las ocasiones en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid no estaba ni siquiera en territorio madrileño cuando algún problema judicial ha salpicado a su novio.

González Amador ha declarado este jueves por la causa separada de los dos delitos ficales que se le acusan después de que la jueza Inmaculada Iglesias apreciara presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Y, mientras tanto, a su pareja, Isabel Díaz Ayuso, la declaración le ha pillado con un océano de por medio.

Mientras su pareja declaraba en los juzgados de Plaza de Castilla, la presidenta madrileña ya estaba en Ecuador de viaje oficial. Y aunque sea la cuarta vez que le pilla fuera un asunto sobre su pareja, Ayuso ha querido negar rotundamente que haya huido intencionadamente para no hacer frente a la actualidad.

"Hablar de Ecuador como un lugar donde esconderse es como hacerle un flaco favor a esta gran nación. Así que frivolizar con todo ello, por parte de la oposición, denota cuanto menos una falta de formas y de fondo a la desesperada, que es como realizan todo cuando se refiere a mí", ha asegurado Ayuso en Quito.

No obstante, lo que para Ayuso es frivolizar, para la oposición es simplemente decir lo evidente. "Se fuga justo cuando le toca declarar a su novio", afirmaba esta mañana Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Y es que la oposición ha recalcado que "cada vez que hay una comparecencia de su pareja, ella monta un viaje para no dar explicaciones", como también ha afirmado hoy el ministro Óscar López.

El pasado 24 de febrero de 2025, viajó a Extremadura para participar en el encuentro de colaboración institucional Extremadura-Madrid que tuvo como principal tema de discusión la preocupación por el futuro cierre de la central nuclear de Almaraz. Eso sí, ese viaje coincidió con el día en que se esperaba que su pareja se presentara para declarar, aunque González Amador se acogió a su derecho de no declarar después de solicitar una nueva prórroga que no fue atendida.

El 24 de junio de 2024, Ayuso viajó a Alemania el mismo día en que su pareja debía comparecer ante la justicia. En esa ocasión, la declaración fue pospuesta. Y, por último, la presidenta madrileña se marchó a Chile 10 días después de que estallara la noticia sobre la investigación a su pareja en marzo de 2024. Unas ausencias que, con la reiteración, están dejando de ser casualidad.