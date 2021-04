La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que "ante la violencia, serenidad y desprecio" después de enterarse de que los sistemas de seguridad de Correos han detectado una carta con proyectiles que iba dirigida hacia ella. En una entrevista en 'TRECE', la presidenta ha asegurado que se ha enterado de la noticia por la prensa y que ha hablado con el presidente de la formación, Pablo Casado.

También ha asegurado que el equipo del Ministerio del Interior ha intentado contactar con ella y ha avanzado que "luego hablará con él", en referencia al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. "La importancia que tiene es ninguna", ha aseverado la presidenta madrileña. "Esta gente busca su minuto de gloria. No les voy a dar el gusto", ha exclamado dirigiéndose a las personas que en los últimos días están enviando amenazas en forma de carta a Grande-Marlaska, al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; a la directora de la Guardia Civil, María Gámez; y a la ministra de Industria, Reyes Maroto.

También ha criticado que "no se puede hablar de esto todo el rato" porque, según ha añadido, se crea un "efecto llamada". Asimismo, ha hecho referencia a las declaraciones de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, quienes trasladaron también el mensaje de "serenidad" tras recibir amenazas. En esta misma línea se han expresado desde el Gobierno regional, que se han limitado a decir que "este asunto es de la Policía, como tantos otros" que no van a comentar: "Como no lo hemos hecho nunca".

Quien sí ha condenado el suceso ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a través de Twitter ha denunciado que "las amenazas a Isabel Díaz-Ayuso y, de nuevo, a María Gámez son amenazas a todos nosotros y nosotras". En esta línea, se ha mostrado tajante: "Ni tolerantes ni cómplices con la violencia y la propagación del odio. Los demócratas no vamos a consentirlo. Nuestra condena sin paliativos y la mayor repulsa contra estos actos".

De la misma forma, los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha expresado su absoluto rechazo a lo sucedido. Ángel Gabilondo (PSOE) ha expresado su "condena más absoluta a este hecho concreto" y su "solidaridad con Díaz Ayuso", asegurando que "la palabra debe vencer al odio". En esta línea ha manifestado su rechazo Mónica García (Más Madrid): "Toda mi repulsa y condena a las amenazas sufridas y mi apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Estos comportamientos no caben en democracia".

También Edmundo Bal (Ciudadanos) ha ofrecido todo su "apoyo" a la líder del PP de Madrid y ha denunciado esta "amenaza intolerable": "Espero que nadie le reste importancia, yo la rechazo con la misma firmeza que las dirigidas a otros partidos. No permitamos que esta peligrosa deriva se lleve por delante la convivencia". Por su parte, Pablo Iglesias (Unidas Podemos) también se ha mostrado tajante: "Frente a la violencia no hay 'peros' ni excusas, ni balones fuera. Nuestra más absoluta condena".