Isabel Díaz Ayuso insiste en denunciar los "contenidos ideológicos sesgados, partidistas absolutamente tóxicos y manipulados" que, según la presidenta madrileña, están presentes en los libros de texto para el próximo curso escolar.

Así lo ha vuelto a asegurar este martes en una entrevista radiofónica, tras presentar la víspera un recurso ante el Tribunal Supremo contra el currículo de Bachillerato, un movimiento judicial que ha explicado aduciendo que se ve "obligada a hacerlo" ante la "alta carga ideológica" de los contenidos educativos: "Me podré erosionar porque he dado esta batalla, pero la he dado", ha defendido.

En declaraciones a la cadena 'COPE', Ayuso ha precisado que su Gobierno espera que el Alto Tribunal resuelva su recurso en cuestión de un año y ha incidido en que, si se aprueban las medidas cautelares que ha solicitado, "ganamos un curso" en el que se seguirán utilizando los libros anteriores.

Además, ha cargado contra el Ejecutivo central: "¿Quién censura aquí y quién es dictatorial aquí?", ha planteado. "Resulta que si yo no quiero que le den doctrina sectaria politizada tóxica a los alumnos, yo soy la que censura, pero la actitud autoritaria es la suya", ha reiterado en otro momento de la entrevista, aludiendo a lo que denomina "el francomodín" del Gobierno.

No obstante, ha aclarado que la Comunidad de Madrid cumplirá con la ley: "No vamos a incurrir en ningún tipo de insumisión", ha asegurado.

Los contenidos que preocupan a Ayuso

Por otra parte, Ayuso ha insistido en reprochar la falta de consenso en torno a la 'Ley Celáa' y ha acusado al Gobierno de querer "rediseñar España" e introducir "contenidos que nada tienen que ver con los conocimientos y sin embargo tienen un marcado sesgo ideológico". Así, la dirigente popular achaca a esos libros que "hablan del sexo de los juguetes, de la identidad de género en cada cuestión", del "machismo de la filosofía" o de que "las matemáticas tienen perspectiva de género" y "cuestionar si comer contamina".

La presidenta madrileña, que ha dicho conocer tales contenidos principalmente a través de los medios, ha denunciado lo que considera un "atropello" a la educación y la existencia de "un rodillo totalitario" para "crear una realidad paralela". "Están dando unos libros absolutamente trufados de sectarismo", ha insistido.

Unos contenidos que ha tachado de "atrocidades que nadie había pedido y que no ayudan a nadie". "No todos los filósofos serán machistas", ha apuntado Ayuso, que ha agregado que "el consumo ya per se no tiene por qué contaminar, no es negativo consumir".