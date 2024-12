Ayuso califica de "tomadura de pelo" una condonación de la deuda de las CCAA: "Las deudas se pagan"

Tras 33 meses sin celebrarse, el presidente del Gobierno, los líderes autonómicos, la presidenta del Congreso, el del Senado y el rey de España se han encontrado para llevar a cabo la Conferencia de Presidentes. Y allí, con una falta de acuerdos evidentes, sí se ha anunciado una primera decisión: una convocatoria para negociar la quita de la deuda autonómica con el Estado, que supone más de 200.000 millones de euros.

Será en enero cuando el Gobierno y las Comunidades Autonómicas vuelvan a sentarse de nuevo en la misma mesa; esta vez, será en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No obstante, esta propuesta del Gobierno se ha encontrado con una firme oposición de varias comunidades autónomas, especialmente de la de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, ha calificado de "tomadura de pelo" esa idea. Lo ha hecho en una entrevista en la 'Cadena Cope', donde ha reiterado su negativa ante la propuesta: "Esto de ir condonando deudas es una tomadura de pelo, porque la deuda no se evapora, se reparte".

Ayuso ha centrado su crítica en Cataluña, una de las comunidades autónomas con más deuda: "Y luego porque hay comunidades que se han endeudado profundísimamente, especialmente la catalana, que es la que más debe al conjunto. A eso de condonarle todo el dineral que deben por la mala gestión que han realizado durante largos años la izquierda y los independentistas, le añadimos todo el dineral que de por sí les llega en forma de ayudas directas desde el gobierno".

"¿Y ahora ya con lo que van a intentar dejar de aportar a la caja común? Si piensan que esto lo vamos a dejar así pasar por alto, lo llevan complicado. Porque las deudas no se condonan, las deudas se pagan y si no, que me lo digan a mí. Y entonces a partir de ahora voy a triplicar los sueldos, porque Madrid el 80% de lo que se recauda cuando uno paga sus impuestos, el 80% va directo a la Administración General del Estado. Yo sólo puedo estar gestionando con el 20%", ha añadido.