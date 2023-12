La Comunidad de Madrid, capitaneada por Isabel Díaz Ayuso, ha cambiado la ley para quedarse con la recaudación del impuesto de patrimonio. La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, gracias a los votos a favor de PP y PSOE y la abstención de Vox, recuperar parte de este impuesto para que lo recaudado por el de solidaridad de las grandes fortunas del Gobierno central se quede en la región.

Ayuso primero se negaba a cobrar un impuesto a quienes tienen más de tres millones de euros de patrimonio. "Yo estoy en contra, va contra mis principios", afirmaba la presidenta madrileña. Después el Gobierno de Pedro Sánchez lo impuso: si no lo cobraba la Comunidad de Madrid, lo cobraría el Estado y así ha sido.

"Pediremos al Gobierno de Sánchez suprimir el impuesto de patrimonio creado contra Madrid. Lograremos pronto no tener el impuesto de patrimonio", señalaba la 'popular'. Ayuso recurrió al Tribunal Constitucional y no le dio la razón. Así que ahora, para que ese dinero no lo gestione el Estado, ella recupera ese impuesto del que renegaba una y otra vez.

El Gobierno de Ayuso ha aprobado en pleno macropuente repone ese impuesto a las grandes fortunas de Madrid. Y lo intentan vender así: Ángel Francisco Alonso Berna, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, ha justificado su recuperación diciendo que es "exclusivamente temporal mientras se aplique el impuesto de grandes fortunas, es decir, mientras quiera Sánchez". Quieren asegurar que, según defiende, "ni un solo euro de más de los madrileños vaya a parar al Gobierno de España".

El PSOE madrileño ha apoyado en la Asamblea la recuperación del impuesto. Los socialistas celebran que ahora sí se grave a quienes tienen más de tres millones de euros de patrimonio. "No les ha quedado más remedio... Hay una cosa que es el Tribunal Constitucional. Han aceptado a regañadientes", ha expresado el diputado socialista Fernando Fernández. Mientras, fuentes del Ministerio de Hacienda han señalado a laSexta Noticias que esto es gracias a ellos: "Gracias a que nosotros lo pusimos, Madrid tendrá impuesto de patrimonio. La adalid del liberalismo prefiere que el dinero se quede en Madrid en lugar que acabe en el Estado central".

Por su parte, Más Madrid teme que Ayuso lo recaude, pero que cumpla lo que ya anunció hace tiempo. "Por qué exoneran e indultan a los ricos de contribuir en los gastos de todos los madrileños", se ha preguntado Eduardo Gutiérrez Benito, diputado de la formación en la Asamblea. La recaudación de ese impuesto a quienes tienen más de 3 millones de patrimonio afecta a unos 10.000 madrileños. Son 555 millones que la Comunidad no ha querido recaudar pero que ahora sí lo hará.