La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un paquete de ayudas de 500 euros mensuales para mujeres embarazadas menores de 30 años y con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales. Así se ha expresado la dirigente madrileña durante su discurso de investidura por la renovación de su cargo, donde ha afirmado que va a abordar "el reto de la natalidad de forma decidida".

"Vamos a ayudar a las mujeres que más lo necesitan con 14.500 euros por cada hijo que nazca en la Comunidad de Madrid siempre que la madre lleve empadronada aquí al menos diez años", ha detallado la presidenta, asegurando que esta ayuda será "compatible con su trabajo". Y ha añadido: "Todas las mujeres embarazadas hasta los 35 años tendrán prioridad en el 'plan VIVE', y para todas las madres -sin límite de edad- que estén en situación de desempleo, una bolsa de trabajo específica, planes de formación y soporte educativo para quienes decidan estudiar".

Ayuso ha señalado que "España tiene una de las tasas de natalidad más bajas del planeta: una media de 1,2 hijos por mujer" y ha justificado esta medida argumentando que, "según el INE, la mayoría de las españolas desearían más hijos". Al mismo tiempo, ha considerado que "uno de los mayores problemas que tiene nuestro país es que (esta cuestión) nunca parece estar en las líneas maestras de la política ni en los programas de gobierno". En contraposición, ha aseverado que "la protección de la maternidad será uno de los ejes más importantes de esta legislatura".

La dirigente popular cree que "la premisa para lograrlo es clara: quien quiera tener un hijo en la Comunidad de Madrid no debería tener dificultades que le hagan renunciar a este deseo". En este sentido, ha incidido en incentivar políticas "que apuesten por la vida" en una región "donde los niños sean los protagonistas; una región capital, pero humana y alegre, que mire al futuro y lo construya. La región de las familias".

"Es difícil que exista crecimiento económico si no hay un crecimiento de la población", ha incidido, creyendo "imprescindible que nazcan niños para que funcione la solidaridad intergeneracional" y ahondando en esta cuestión: "El deterioro económico y el deterioro demográfico se retroalimentan. Como no se ve futuro, no se tienen hijos; como no se tienen hijos, no hay futuro. Tenemos que romper esa espiral".

Así, para Ayuso el aumento de la natalidad se convierte "en una de las grandes prioridades de la Comunidad de Madrid" para "revertir la tendencia demográfica actual. La presidenta regional ha concluido la exposición de esta medida afirmando que "el verdadero feminismo es ayudar a las mujeres de todas las edades, sea cual sea su proyecto de vida, no enfrentarlas con los hombres".