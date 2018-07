Un ayuntamiento de Tarragona se niega a exhibir la imagen del rey por no comprarla

EL ALCALDE ANTONIO LÓPEZ HA PEDIDO A LA CASA REAL QUE HAGAN FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO

El ayuntamiento tarraconense de El Catllar ha decidido no exhibir el retrato del rey en la sala de plenos por no comprarla. La decisión de no sustituir la efigie real ha partido del antiguo equipo de gobierno, donde nadie se ha opuesto. El alcalde ha pedido a la Casa Real que hagan fotocopias en blanco y negro o en tamaño carnet, pero que no les obliguen a comprar la foto porque no tiene sentido en estos tiempos.