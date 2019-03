El Ayuntamiento de Madrid niega que los agentes fuesen machistas con Esperanza Aguirre

El delegado madrileño de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, no cree que los agentes de Movilidad que multaron a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, por parar el coche en un carril bus fueran machistas o prepotentes.



Sanjuanbenito ha contestado escuetamente "no lo creo" cuando ha sido preguntado -tras asistir a un desayuno informativo del alcalde de Roma, Ignazio Marino, presentado por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella- si estaba de acuerdo con Aguirre en que esa fue la actitud de los agentes que la multaron.



El delegado también ha dicho, preguntado por la calificación de agentes de "inmovilidad" que la presidenta del PP de Madrid ha dedicado a los funcionarios municipales, que esa "es la opinión de Esperanza Aguirre".



El responsable de Movilidad del Gobierno de Ana Botella ha dado estas escuetas respuestas a su salida del desayuno sin detenerse ante los medios de comunicación, que instantes antes no habían podido obtener ninguna respuesta de la alcaldesa.



Agentes de movilidad -responsables del tráfico- del Ayuntamiento de Madrid denunciaron a Aguirre por huir en su coche de la Gran Vía de Madrid cuando iba a ser multada tras aparcar en un carril bus, lo que además de una sanción administrativa podría conllevarle otra por desobedecer a la autoridad.



Tras reconocer los hechos, la presidenta del PP de Madrid acusó a los agentes de mostrar una actitud machista y de actuar condicionados por su perfil público.