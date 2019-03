El Ayuntamiento de Barcelona admite pagos de ocho millones a Corinna por organizar galas

Un total de dos eventos de apenas dos horas de duración por 8,3 millones de euros de los que no hay ni siquiera facturas ni desglose de gastos. Es lo que confirma el Ayuntamiento de Barcelona de los 'Premios Laureus' en 2006 y 2007, a lo que asistieron Juan Carlos, su amiga Corinna e Iñaki Urdangarin.



El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha afirmado que "esta información no se tiene en el Ayuntamiento, es bastante sorprendente". El entonces alcalde, el socialista Joan Clos, entregó a la fundación con la que Corinna, la amiga del rey Juan Carlos, colaboraba, más de ocho millones de euros por organizar estos dos eventos.



El Partido Popular pide explicaciones. En palabras de Alberto Fernández, del PP del Ayuntamiento de Barcelona, "es incomprensible el gasto y que el Ayuntamiento no tenga explicaciones".



En imágenes de archivo se puede ver a Corinna, a la infanta Cristina y a don Juan Carlos en la gala de entrega de los 'Laureus' de 2006. Según desvelan los correos intervenidos en el caso Nóos, Corinna habría ofrecido a Urdangarin 250.000 euros para que actuara como conseguidor.



Urdangarin habría llegado a entregarle su número de cuenta, aunque, finalmente, lo habría desestimado porque tendría un impacto negativo en la imagen de su familia.