Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, ha lanzado un aviso a los empresarios en la cuestión de la reducción de la jornada laboral. Con el 'no' de la patronal a la propuesta del Ejecutivo, Díaz ha puesto en la mesa qué es lo que sucederá en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo.

Queremos acuerdos, sí, trabajamos para el acuerdo, sí, es posible el acuerdo, siempre. Ahora bien, si no hay acuerdo el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de España va a reducir la jornada laboral como hemos hecho con el salario mínimo interprofesional", ha señalado en un debate celebrado en el marco de la fiesta anual del PCE

Los sindicatos celebra que el PP entre al debate

El Gobierno, en ese sentido, no ve con buenos ojos la propuesta del PP de cuatro días a razón de nueve o nueve horas y media por jornada. En su opinión, no se puede ir en contra de lo que desea la gente y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha salido a situarse en el debate de centralidad, porque "sencillamente no se pueden colocar en frente de sus votantes y es la medida por excelencia en todos los sectores electorales de nuestro país, incluso votando a Vox, que quieren que se haga".

Los sindicatos, por su parte, ven "positivo" que los populares entren al debate. "No va en la línea de lo que pensamos pero quiere decir que la CEOE tiene que estar en la mesa", afirma Pepe Álvarez, secretario general de la UGT.

Unai Sordo, de CCOO, explica la situación: "Los asesores les dicen que cada tres frases metan productividad. Nadie sabe bien lo que dices, pero ojo con la productividad".

Los empresarios, dispuestos a escuchar al PP

Mientras, los empresarios ya se han pronunciado sin decir cerrar la puerta a la propuesta de Feijóo: "Les escucharemos sobre esa jornada laboral de cuatro días y si nos parece mal les diremos que no".