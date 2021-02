La casa del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha sido el foco de un acto vandálico. La fachada del bloque de pisos se ha visto inundada de huevos y octavillas con el lema "Barbón, nos tienes hasta los huevos".

Los hechos han ocurrido el mismo día en el que en Asturias se aplican nuevas restricciones para frenar la expansión del coronavirus. El PSOE ha condenado el ataque, a lo que también se han sumado otras formaciones.

Formaciones como Izquierda Unida y Ciudadanos han mostrado su apoyo en redes sociales. "Estos actos nos preocupan porque pueden abrir la puerta a un escenario en el que se altere la convivencia. Y eso es algo que bajo ninguna cuestión puede tener lugar", ha enfatizado el coordinador general de IU Asturias. "Nuestra repulsa y nuestra llamada a que hay cauces para expresar el malestar; cauces democráticos en los que todos nos podemos expresar, pero que hay ciertos límites que no se deben de superar", ha añadido.

Por su parte, el coordinador general de Ciudadanos ha expresado su "más enérgica repulsa" a los hechos que ha calificado de "lamentables y cobardes".

El secretario general y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha condenado también los hechos y mostrado su apoyo a Barbón: "No se puede, bajo ningún concepto, blanquear que se atenta contra el domicilio particular de un cargo público, porque eso no entra dentro de la discrepancia".

Partido Popular y Vox también han condenado el ataque pero han matizado su postura. La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, ha afirmado entender "el malestar y el hartazgo de miles de asturianos, provocados por la toma de decisiones drásticas que Adrian Barbón no acompaña de medidas económicas".

Mientras que desde Vox, su portavoz Ignacio Blanco ha condenado "todos los actos de violencia", pero ha indicado que en su formación "empezamos a estar hartos de que no se condene la violencia explícita contra Vox". "Solo pensaré que el presidente condena la violencia contra los demás cuando le escuchemos condenar los múltiples actos de violencia contra nuestro partido", ha apostillado.