Así responden los aspirantes del PP a las palabras de Aznar hablando de la refundación de la formación

García-Margallo se suma a las críticas de Aznar por cómo actuó el PP frente el desafío independentista. "Si creían que poniéndose un pisito en Cataluña y con visitas guiadas a la Sagrada Familia se iba a resolver la cuestión catalana, era Alicia en el País de las Maravillas", ha dicho el exministro en Al Rojo Vivo.

Margallo carga contra la llamada operación diálogo que encabezó Sáenz de Santamaría, al tiempo que García-Hernández habla así de ese mismo asunto. En Al Rojo Vivo, ha afirmado que "hay que tener unas posiciones muy firmes para que todo el mundo sepa dónde estás".

Aznar ha dejado clara su postura ante las primarias. "Estoy al margen en este proceso, no me he inscrito y no voy a participar", ha dicho en Onda Cero.

Lo ha hecho después de que algunos hayan marcado distancias, algo que critica Pablo Casado. En ARV ha destacado que "difícilmente puede liderar un partido alguien que reniega de la mejor historia de un partido, la de Rajoy y la de Aznar".

Cospedal se refiere así a la decisión de Aznar de no participar: "Es una posición personal y me parece tan defendible como cualquier otra".

Todo con las posiciones ya bien marcadas. Este miércoles, último día de campaña y el jueves, jornada de votación.