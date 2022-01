La ministra de Igualdad, Irene Montero, y el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, han mantenido este jueves un breve rifirrafe durante un debate sobre cómo debería ser enfocada la justicia en España. En concreto, ha sucedido durante una sesión dedicada a aplicar la perspectiva de género en la Justicia, donde Montero ha expuesto los que, a su juicio, son los retos que afronta su cartera con el objetivo de que la justicia sea un ámbito de garantía plena para el cumplimiento de los derechos de todas las mujeres.

"Las feministas que aspiramos a construir sociedades justas e igualitarias que no subordinen a la mitad de la población debemos hablar de Justicia y aportar nuestra mirada a los retos que, al igual que la sociedad, nuestros sistemas judiciales tienen para acabar con el machismo y la discriminación", ha apuntado Montero. En este punto ha contestado Alonso, asegurando estar de acuerdo en que "tenemos que tener una Justicia más especializada".

No obstante, ha matizado: "No estoy de acuerdo en que tengamos que tener una Justicia feminista. Ni machista. Tenemos que tener una justicia independiente, que tiene que aplicar las normas que le sean dadas y aplicar la presunción de inocencia, sin inclinarse ni hacia un lado ni hacia otro". Y a esta observación ha respondido poco después la ministra, recordándole que el feminismo no es lo contrario al machismo, como se ha insistido multitud de veces.

"El feminismo está proponiendo que seamos todos y todas iguales, y les invito a reflexionar sobre ello honestamente a quienes no piensan así. Las mujeres no queremos ser más que nadie. Queremos vivir en igualdad", ha explicado la ministra, que ha querido reconocer durante este evento el papel de la abogacía, señalando que, en el caso de muchas mujeres víctimas de violencia machista, "las abogadas y abogados son muchas veces las primeras personas que las creen, también sus protectoras, también sus salvavidas".