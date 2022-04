Los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina han explicado ante el juez cómo se gestó la operación millonaria en la que se llevaron jugosas comisiones de una operación de material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid, un contrato con el que habrían estafado presuntamente al Consistorio cerca de seis millones de euros.

Luceño ha defendido que la comisión que se llevó fue del 47%, una cifra que ha calificado de habitual en "su sector", según las declaraciones a las que ha tenido acceso laSexta. Y además ha respondido que se enfadó mucho con la directora de Presupuestos del Ayuntamiento, Elena Collado, la encargada municipal de las compras de material sanitario, cuando le dijo que se sentía estafada.

En este sentido, ha respondido a las preguntas del juez Adolfo Carretero que Collado se mostró decepcionada con la calidad de los guantes y que él se lo transmitió a San Chin Choon. Además, Collado le mostró unas fotografías en las que se veían los guantes más baratos y él le respondió que era imposible y que no podía comprarlos en la cantidad que estaban haciendo a través de su operación.

El comisionista ha insistido en que lo que intentaba era "ayudar al Ayuntamiento" pero "por supuesto cobrar mi trabajo".

Además, ha detallado en qué se gastó los más de cuatro millones de euros que recibió en concepto de comisiones: además de los coches de lujo -dice que quería montar una empresa de alquiler- y relojes Rolex o Cartier, Luceño ha señalado que gastó un millón en "una operación internacional de pollo que no llegó a salir".

Por su parte, Medina, que se ha defendido como "broker de materias primas", ha cambiado su versión. En Anticorrupción defendió que él pensaba que su comisión era un tercio de lo obtenido y se mostró sorprendido por la cantidad que se embolsó Luceño. Hoy, ante el juez ha señalado que no se sintió engañado por su compañero en la operación comercial y que, en principio, cobró lo que le tocaba.

Medina ha narrado que obtuvo el contacto de Elena Collado gracias a un primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida, que le da su correo electrónico. Sobre la calidad del material que obtienen, Medina ha asegurado "que los guantes eran los estipulados, otra cosa es que las expectativas del Ayuntamiento fueran otras".

Sobre el presunto alzamiento de bienes tras conocer que la Fiscalía lo investigaba, Medina ha señalado ante el juez que aquello no es así y que el responsable de Anticorrupción no le dijo "expresamente" que no podía disponer libremente del yate y los bonos de 200.000 que adquirió. Asimismo, ha indicado que antes de que lo citara Anticorrupción para testificar ya dispuso de "gran parte del dinero de los bonos" en "préstamos y ayudar a gente".