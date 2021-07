El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, asegura que España tiene "el Gobierno más radical de Europa", ya que el Ejecutivo de Sánchez "mantiene a quien mueve las marionetas", refiriéndose a Gabriel Rufián, a Quim Torra, a Pere Aragonès y a EH Bildu.

En el acto de clausura de la Escuela de Miguel Ángel Blanco celebrado en Ermua (Bizkaia), Casado ha dedicado parte de su intervención a definir a los cinco ministros de Unidas Podemos que han mantenido su puesto en el Gobierno después de los profundos cambios acometidos este sábado.

Cree Casado que Sánchez "ha mantenido toda la radicalidad" en todo su Gobierno, lo que demuestra, bajo su punto de vista, que el Ejecutivo es "un Gobierno confederal" y "dos gobiernos en uno".

"Mantiene a Garzón, el del chuletón. Mantiene a Belarra, la que dice que no hay que consumir energía, no sé si nos quiere llevar a Atapuerca. Mantiene a Castells, que no sabemos si es ministro. Mantiene a Irene Montero, la de 'niñes', 'elles' y 'todes'. Mantiene a Yolanda Díaz, la que ahora quiere enfrentarse a lo que pide Europa y quizá dejarnos sin fondos", añade el líder de los populares.

"Sánchez ha demostrado que no es una buena persona"

Para Casado, Pedro Sánchez "ha demostrado que no es una buena persona" y "ha sido capaz de aniquilar, de hacer una escabechina en su propia gente". "Sánchez ha tirado los muros de carga de su propio relato político. Ha acertado en eso que dijo del Gobierno verde y digital: es un Gobierno de ministros que están muy verdes y todos a dedo", ha proseguido.

Una línea similar a la que siguió el alcalde de Madrid y portavoz nacional de los populares, José Luis Martínez-Almeida, en laSexta Noche. "Sánchez tiene la mirada puesta en sus elecciones generales y en ver cómo permanece en el poder", aseguraba.