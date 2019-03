Artur Mas: "No quiero cargos, o soy president o expresident"

NO OBSTANTE, OFRECE SU DISPOSICIÓN AL PARLAMENT CATALÁN Y AL NUEVO GOVERN

Artur Mas asegura que "la presidencia de la Generalitat no es una subasta" e insiste en que no quiere cargos: "O soy president o soy expresident". Mas ha anunciado su renuncia a optar a la reelección tras la presión de la CUP, con lo que cede el testigo de la investidura dando "un paso al lado". No obstante, Mas se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Parlament catalán y el nuevo Govern.